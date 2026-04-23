Эколог Благодатнова объяснила, чем вредны клумбы и украшения из покрышек

Отработанные автомобильные шины, покрышки и другие изделия из резины представляют собой отходы четвёртого класса опасности. Это означает, что их утилизация и использование должны строго регулироваться. Такие материалы содержат вредные вещества, такие как технический каучук, серу, сажу, сталь, оксиды цинка, марганца, кремния и углерода. Их концентрация значительно превышает предельно допустимые уровни, что делает их опасными для здоровья людей.
Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии Института естественных и социально-экономических наук Анастасия Благодатнова рассказала ТАСС, что эти отходы необходимо своевременно удалять и утилизировать в соответствии с законодательством. Они не должны находиться в местах, где могут контактировать с людьми, особенно с детьми.
Федеральное законодательство требует, чтобы юридические лица, образующие такие отходы, составляли паспорт отходов с указанием их компонентного состава. Для этого необходимо провести анализ в аккредитованной лаборатории. После этого отходы должны быть утилизированы по установленным правилам.
Евгений Жаров, глава комиссии Ассоциации юристов России по экологическим вопросам, уточнил, что украшение клумб автомобильными покрышками может привести к штрафам до 5 тысяч рублей и даже уголовной ответственности. Это связано с тем, что использование таких отходов нарушает санитарные нормы и может представлять угрозу для здоровья людей.
