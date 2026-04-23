В Волгоградском музее Машкова открылась выставка о защитниках Сталинграда

Выставка «Защитники Сталинграда в произведениях волгоградских скульпторов из собрания ВМИИ» открылась 22 апреля в Волгоградском музее изобразительных искусств (ВМИИ) им. И. И. Машкова. Посетить ее можно будет по Пушкинской карте, действующей по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения.
В экспозиции представлены семь скульптурных портретов ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы, созданных в 1960—1980-е гг. Они были написаны волгоградскими авторами: Петром Малковым, Александром Головановым, Моисеем Павловским и Виктором Фетисовым. Выставка будет работать по 20 июля.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.