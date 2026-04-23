Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону поддержат молочные производства

Субсидии смогут получить личные подсобные хозяйства и самозанятые.

Отбор на получение субсидии на поддержку производства сырого молока стартует в Ростовской области 24 апреля, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Такая работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

На субсидии смогут претендовать малые и микропредприятия, владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), а также самозанятые. Размер выплаты рассчитывается за 1 кг реализованного или переработанного молока в пределах фактических затрат.

Чтобы получить субсидию, необходимо подтвердить применение налога на профессиональный доход (НПД) справкой о постановке на учет, представить выписку из похозяйственной книги о ведении деятельности не менее 12 месяцев. Также важна сохранность поголовья, подтвержденные объемы реализации, отсутствие задолженностей, соблюдение требований к учету и земельным ресурсам. Подробную информацию можно узнать на сайте минсельхозпрода Дона.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.