На Дону поддержат молочные производства

Отбор на получение субсидии на поддержку производства сырого молока стартует в Ростовской области 24 апреля, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Такая работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
На субсидии смогут претендовать малые и микропредприятия, владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), а также самозанятые. Размер выплаты рассчитывается за 1 кг реализованного или переработанного молока в пределах фактических затрат.
Чтобы получить субсидию, необходимо подтвердить применение налога на профессиональный доход (НПД) справкой о постановке на учет, представить выписку из похозяйственной книги о ведении деятельности не менее 12 месяцев. Также важна сохранность поголовья, подтвержденные объемы реализации, отсутствие задолженностей, соблюдение требований к учету и земельным ресурсам. Подробную информацию можно узнать на сайте минсельхозпрода Дона.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.