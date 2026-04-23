Депутаты гордумы утвердили новую редакцию устава Таганрога

Депутаты гордумы утвердили новую редакцию Устава муниципального образования «Город Таганрог». Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
— Принятие этого значимого документа продиктовано объективной необходимостью приведения действующего Устава в полное соответствие с вступившими в силу нормами Федерального закона, — пояснила Светлана Камбулова.
В обновленном документе пересмотрели порядок избрания главы Таганрога, а также ввели положения о временно исполняющем обязанности главы города (на случай его временного отсутствия, болезни, отставки или иных непредвиденных обстоятельств).
Кроме того, в новой редакции уточнили ответственность органов и должностных лиц перед государством и закрепили другие важные нормы, регулирующие работу местного самоуправления.
— Это весомый шаг в совершенствовании системы местного самоуправления Таганрога, он заложит прочную правовую основу для дальнейшего развития города и повышения качества жизни его жителей, — добавила Светлана Камбулова.
