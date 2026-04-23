Сборная Крыма завоевала бронзу и 2 медальона на чемпионате «Профессионалы»

Сборная Республики Крым получила первые награды на итоговом этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Его проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования, науки и молодежи региона.
Студентка Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дарья Вовченко заняла третье место в компетенции «Сервис на объектах гостеприимства». Медальон «За профессионализм» получила Елена Воронюк из Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна в компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров». Его также получила и Валерия Муранова из Романовского колледжа индустрии гостеприимства — в компетенции «Графический дизайн».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.