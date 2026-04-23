Сборная Крыма завоевала бронзу и 2 медальона на чемпионате «Профессионалы»

Участники команды взяли награды в компетенциях из сфер туризма и дизайна.

Сборная Республики Крым получила первые награды на итоговом этапе Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Его проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования, науки и молодежи региона.

Студентка Романовского колледжа индустрии гостеприимства Дарья Вовченко заняла третье место в компетенции «Сервис на объектах гостеприимства». Медальон «За профессионализм» получила Елена Воронюк из Симферопольского колледжа сферы обслуживания и дизайна в компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров». Его также получила и Валерия Муранова из Романовского колледжа индустрии гостеприимства — в компетенции «Графический дизайн».

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше