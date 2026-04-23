К июлю общественный транспорт Нижнего Новгорода перейдет на безналичный расчет

С 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода перестанут принимать наличные. Доля пассажиров, расплачивающихся наличными, уже сейчас составляет менее 2%, а к июлю, по прогнозам, сократится до 1%, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на заместителя министра транспорта и автомобильных дорог региона Дениса Рябинина.
Проблема оснащения транспорта валидаторами, мешавшая ранее переходу на безналичную систему, практически решена: из всех маршрутов лишь 18 автобусов пока не оборудованы стационарными устройствами. В скором времени планируется устранить и эти пробелы. Останется решить две задачи: сократить время ремонта валидаторов и остановить практику отключения терминалов водителями.
В дальнейшем министерство транспорта хочет обязать перевозчиков держать в штате специалистов для оперативного ремонта валидаторов, а в следующем году устанавливать в салонах по два терминала согласно госконтрактам.
В ведомстве подчеркивают, что отказ от наличных выгоден всем. Пассажиры самостоятельно оплачивают проезд, а водитель не отвлекается на них на остановках. Ранее такие задачи выполняли кондукторы, но их в нижегородском транспорте почти не осталось.
Тем не менее есть и очевидные сложности. Например, в переполненном салоне не всегда удается подойти к валидатору, а многие опасаются передавать банковскую карту через других пассажиров. Кто-то опасается, что карту могут украсть или потерять.
Альтернатива — транспортная карта с пополняемым балансом и выбором тарифа. Но данный вариант может создать дополнительные сложности туристам и жителям области, приезжающим в город. Для таких случаев к лету должны начать продажу разовых проездных на железнодорожном вокзале, автовокзале «Канавинский» и в популярных торговых сетях.
При этом хотят полностью отказаться от бумажных билетов. В автобусах уже скоро начнется тестирование оплаты через bluetooth. Интернет для этого не понадобится, а пассажир будет получать электронный билет. Перевозчик ежегодно тратит около 9,5 миллиона рублей только на покупку бумажных лент для валидаторов. И это не считая расходов на обслуживание и ремонт. Кроме того, нередко возникают конфликты из-за зажеванной ленты или невыданного билета.
Однако отказ от бумажных билетов может привести к другим проблемам, считают некоторые нижегородцы. Например, будет сложнее доказать контролеру покупку билета или объяснить такую систему пожилым. Также в регионах, где подобные правила уже внедрили, выросло число безбилетников.
Рябинин признает, что остаются вопросы, требующие решения. Среди них — ограничение количества оплат по одной карте, сложности с проверкой баланса льготных проездных и оплатой пересадок. Заместитель председателя Общественной палаты области Елена Ленина добавляет, что пассажирам нужен удобный инструмент контроля поездок, а при внедрении новшеств важно не навредить людям.
Если все сложности удастся преодолеть в ближайшие месяцы, уже летом бумажные билеты могут окончательно исчезнуть.