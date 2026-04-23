Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о нарушении прав инвалида в Воронеже

На единую многоканальную телефонную линию информационного центра СК России обратилась жительница Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Женщина сообщила о том, что она вместе с 19-летним сыном-инвалидом проживает в многоквартирном доме 1951 года постройки на улице 9 Января. Из-за отсутствия лифта и пандусов парень не может беспрепятственно покидать жилое помещение. А многочисленные обращения к властям результатов не дали.
Воронежский Следком возбудил уголовное дело. А председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе и результатах расследования дела.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — добавили в СК.