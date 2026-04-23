Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о нарушении прав инвалида в Воронеже

Женщина сообщила о том, что она вместе с 19-летним сыном-инвалидом проживает в многоквартирном доме 1951 года постройки на улице 9 Января. Из-за отсутствия лифта и пандусов парень не может беспрепятственно покидать жилое помещение. А многочисленные обращения к властям результатов не дали.