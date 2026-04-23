МЧС: все аттракционы в Минске готовы к открытию нового сезона

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Парки Минска откроют сезон аттракционов в пятницу 24 апреля, все объекты прошли тщательные проверки безопасности, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси.
По данным ведомства, всего в стране насчитывается 176 аттракционов, из них 137 механизированных и 39 водных спусков.
«В этом году требования к промышленной безопасности были значительно ужесточены, чтобы исключить возможные риски, связанные с изношенным оборудованием», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после зимнего периода владельцы выполнили техническое обслуживание и необходимый ремонт оборудования, а также провели диагностику. В том числе персонал, отвечающий за эксплуатацию, прошел обучение и проверку знаний по вопросам безопасности.
Финальным этапом стали испытания: специалисты Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и профильных организаций проверили аттракционы сначала без нагрузки, затем с нагрузкой, после чего оценили соответствие требованиям эксплуатации.
При этом, добавили в МЧС, эксплуатация разрешается только при отсутствии нарушений и наличии положительного заключения.
Посетителям порекомендовали соблюдать правила безопасности, обращать внимание на информационные таблички с ограничениями по возрасту и росту, а также на дату последней проверки аттракциона.