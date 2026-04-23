В Перми начали устанавливать кашпо с деревьями и кустарниками на улицах города

В Перми стартовали работы по размещению мобильного озеленения — первые конструкции с растениями начали устанавливать 20 апреля. В этом году их количество увеличат: на улицах города появится 1 209 таких объектов.
Первые элементы уже установлены на улице Ленина рядом с площадью Гайдара. Здесь реализуют новую концепцию «Хвойная симфония»: в тени высаживают голубые ели, а на солнечной стороне планируют разместить горные сосны и дерен белый. Работы идут и в других районах — на улице Сибирской появились кашпо с соснами, а на Белинского установили ели.
Власти решили увеличить количество мобильного озеленения по сравнению с прошлым годом, когда в городе было размещено 1 108 таких конструкций. Для улиц выбирают растения, которые хорошо переносят городские условия и устойчивы к нагрузке. Среди них — горная сосна, голубая ель, клен Гиннала, краснолистная черемуха и парковые розы. Часть кашпо оформят композициями из цветов и злаков с добавлением кустарников и сезонных растений, таких как петунии и бегонии.
Большинство кашпо разместят на привычных местах, но с небольшими изменениями. При выборе локаций учитывают освещённость и особенности городской застройки.
Как отметил представитель городской администрации Дмитрий Андреев, формат мобильного озеленения, который начинался как эксперимент несколько лет назад, стал важной частью благоустройства. Он особенно полезен там, где невозможно высадить растения в грунт — например, из-за подземных коммуникаций или отсутствия газонов.
Каждая улица оформляется с учётом своей атмосферы: на Ленина — хвойные композиции, на Сибирской — декоративные решения с розами, на Пермской — сочетание туй, роз и черемухи, а на основных маршрутах — яблони и рябины, которые украшают город в разные сезоны.