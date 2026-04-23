В Перми начали устанавливать кашпо с деревьями и кустарниками на улицах города

Власти решили увеличить количество мобильного озеленения по сравнению с прошлым годом, когда в городе было размещено 1 108 таких конструкций. Для улиц выбирают растения, которые хорошо переносят городские условия и устойчивы к нагрузке. Среди них — горная сосна, голубая ель, клен Гиннала, краснолистная черемуха и парковые розы. Часть кашпо оформят композициями из цветов и злаков с добавлением кустарников и сезонных растений, таких как петунии и бегонии.