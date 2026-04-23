Курский гарнизонный суд вынес приговор за присвоение премий участников СВО

Курский гарнизонный военный суд признал двух подполковников Игоря Карамышева и Джамалдина Отегенова виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) за присвоение более 7 млн руб. премий участников специальной военной операции. Объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщила, что Карамышев за 12 эпизодов преступлений получил шесть лет колонии общего режима, а Отегенов — пять лет за пять эпизодов.