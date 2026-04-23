Воронежцев приглашают присоединиться к экологической акции «Родные берега»

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев приглашают горожан присоединиться к общегородскому субботнику и экологической акции «Родные берега».
Мероприятия объединят уборку территории и просветительские активности, направленные на формирование бережного отношения к природе. Акция «Родные берега» за пять лет успела стать важным общественным движением, частью огромной работы по улучшению окружающей среды и экологии. За это время в ней приняли участие 46 тысяч человек, реализовано около 300 проектов, десятки территорий были благоустроены.
В эту субботу, 25 апреля, воронежцы снова смогут собраться вместе, чтобы убрать город, посадить деревья и кусты, поставить новые лавочки и повесить скворечники. Работы пройдут в парке «Южный», на берегу Воронежского водохранилища в районе парков «Алые паруса» и «Шинник». Присоединиться к экологической акции может любой желающий. Участников ждут выступления артистов, мастер-классы и горячая еда. Начало в 10:00.
Напомним, ежегодно в апреле в Воронеже проходит весенний месячник благоустройства. В это время город активно приводят в порядок после зимы и готовят к летнему периоду.