Сразу шесть калининградских школьников стали призерами всероссийских олимпиад

Ребята отличились в интеллектуальных соревнованиях по литературе, математике и французскому языку.

Источник: Комсомольская правда

Сразу шесть калининградских школьников стали призерами всероссийских олимпиад, которые проводят в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Ребята теперь могут рассчитывать на поступление в ведущие российские вузы без вступительных испытаний. О лучших школьниках рассказали в пресс-службе областного правительства.

Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе завершился во Владикавказе. Калининградскую область представили там четыре человека. Ученицы 11 класса школы № 56 Виктория Шелудько и 9 класса гимназии № 32 Калининграда Полина Филинова, а также Александр Володько из 11 класса «Классической школы» Гурьевска стали призкрами.

Заключительный этап олимпиады по математике прошел в Москве. Призерами признаны ученики 9 класса лицея № 23 Калининграда Артем Еремин и 8 класса средней школы Пионерского Демьян Тарасевич.

В знании французского языка одной из лучших в стране оказалась ученица 11 класса «Школы будущего» поселка Большое Исаково София Погорелова.

С 2022 года школьникам Калининградской области, ставшим участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады, выплачивается премия в размере 50 тысяч рублей, призерам — 150 тысяч, победителям — 250 тысяч рублей. Также поощряют и педагогов.

