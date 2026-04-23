Житель Калининграда получил год колонии за избиение знакомого до переломов

Прокуратура Московского района Калининграда поддержала обвинение в отношении 30-летнего местного жителя. Его признали виновным по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
24 декабря 2024 года в квартире на улице Аллея Смелых подсудимый в ходе конфликта с 58-летним знакомым нанёс ему удары в область головы и туловища. Потерпевший получил переломы и другие травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Суд назначил наказание — 1 год лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.