Дома ждут дочь и отец-инвалид: калининградцы разыскивают 40-летнюю родственницу, пропавшую пять дней назад

Сначала женщина не отвечала на звонки, теперь телефон отключён.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде разыскивают 40-летнюю женщину, которая оставила дома 17-летнюю дочь и больного отца. Об этом «Клопс» рассказала родственница пропавшей Екатерина.

Муж Светланы Садовниковой работает в другом регионе. В субботу, 18 апреля, около 16:00 Светлана ушла из дома в Северном переулке и с тех пор не появлялась.

«Первые дни её телефон был включён. Она говорила, что пошла в гости к подруге. Пару раз созвонилась с дочерью и сказала, что вечером придёт домой. Звонки были очень краткие в первый день исчезновения. Потом она перестала брать трубку, а последние двое суток телефон выключен. Мы начали выяснять, где она — оказалась, что у подруг её не было», — рассказывает сестра мужа пропавшей Екатерина.

Свекровь Светланы подала заявление в полицию, но там не обнадёжили: если её найдут, она может отказаться вернуться домой. Родные переживают, что Светлана не в загуле, а с ней что-то случилось.

«Мы выяснили, что она обзавелась подозрительными друзьями, и боимся, что они её “обработали”. Муж накануне прислал ей зарплату. На карте была приличная сумма.

Светлана раньше никогда не уходила из дома, не бросала дочь и отца.

Это случилось впервые. Мы молимся, чтобы она была жива. Отец с Альцгеймером, ребёнок не спит, переживает", — говорит Екатерина.

Родные сбились с ног. С фотографией Светланы они обошли магазины и улицы в ближайших кварталах. Пытались узнать местонахождение телефона. Пока поиски не дали результатов.

«Я позвонила брату, он экстренно сорвался с работы и прилетел домой из Нижнего Новгорода», — говорит Екатерина.

Приметы женщины.

Светлана черноволосая и кареглазая, носит длинную чёлку, волосы чуть ниже плеч. Худощавая, невысокая, кожа светлая. Пользуется светлым тональным кремом, у неё могут быть накладные ресницы. Носит тёмные солнцезащитные очки. На вид ей 35−40 лет. Ушла из дома в чёрной куртке и джинсах, но могла купить другую одежду.

Те, кому известно о местонахождении Светланы, могут позвонить родственникам по телефонам: 8911−481−89−14 Александр, 8981−459−30−12 Екатерина, 8962−257−75−14 Валентина.

