Что будет с газетными киосками «Белсоюзпечати», которая станет частью «Белпочты»

«Белсоюзпечать» станет частью «Белпочты».

Источник: Комсомольская правда

Що будет с газетными киосками «Белсоюзпечати», которая станет частью «Белпочты». Подробности приводит телеграм-канал почтового оператора.

В соответствии с приказом Министерства связи и информатизации 30 апреля 2026 года «Белсоюзпечать» будет присоединена к «Белпочте». В павильонах и киосках предприятия, как и ранее будут продаваться печатные средства информации, товары потребительского спроса и так далее. Реорганизацию намерены завершить к 2−8 мая.

Печатные СМИ, подписку на которые белорусы оформили на май — июнь 2026 года, будет возможность получить и в объектах почтового оператора, и в киосках и павильонах «Белсоюзпечати».

Тем временем Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт».

Ранее Белгоспищепром сказал, что будет с ценами на шоколад в Беларуси после снижения стоимости какао втрое.

Также Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.