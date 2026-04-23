Что будет с газетными киосками «Белсоюзпечати», которая станет частью «Белпочты»

В соответствии с приказом Министерства связи и информатизации 30 апреля 2026 года «Белсоюзпечать» будет присоединена к «Белпочте». В павильонах и киосках предприятия, как и ранее будут продаваться печатные средства информации, товары потребительского спроса и так далее. Реорганизацию намерены завершить к 2−8 мая.