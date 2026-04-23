Заведения общепита могут получить крупный штраф за контент с алкоголем

Ресторанам, кафе и барам посоветовали не упоминать названия напитков, не демонстрировать бренды, а лучше всего — вообще отказаться от фото и видео с изображением барной стойки. Также не рекомендуется проводить розыгрыши и не публиковать алкогольное меню в соцсетях, передает телеканал Otyrar.
Несоблюдение правил подпадает под статью 455 Кодекса об административных правонарушениях РК — «Нарушение законодательства о рекламе» и может обернуться для предпринимателей большими штрафами.
«Нельзя: показывать бренды, писать названия, делать розыгрыши, выкладывать меню с алкоголем. Даже бутылка на фоне — уже риск. Проверяют все: посты, сторис, архив. Лучше сами проверьте свой аккаунт. Пока не стало поздно», — отметили в саморегулируемой организации общественного питания РК.
Аккаунт ресторана приравнивается к интернет-ресурсу, а значит — к средству массовой информации. Поэтому весь публикуемый контент на страницах заведения регулируется законом, подчеркнули специалисты.
Ранее депутат потребовал ограничить продажу алкоголя в Казахстане.