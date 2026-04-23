В Колумбии новый пешеходный мост рухнул во время церемонии его открытия

На западе Колумбии новый пешеходный мост рухнул в реку во время открытия. В тот момент на мосту находился мэр города Багадо Маринела Паломеке Серна, сообщает портал Need To Know.
Инцидент произошел 19 апреля в городе Багадо на западе Колумбии. Мост построили, для того чтобы соединить центр города с районом Сан-Марино. Его длина составила почти 86 м.
После церемонии открытия мэр города Маринела Паломеке Серна вместе с жителями пошел по мосту. В этот момент конструкция начала раскачиваться, а затем оборвались тросы. В результате люди, находившиеся на мосту, упали в реку.
По данным портала, ранения получили восемь человек. Троих пострадавших отвезли в ближайшую больницу, а остальным оказали помощь на месте.
В настоящее время специалисты устанавливают причину обрушения моста. Территорию огородили, следователи изучают обломки конструкции.
В середине апреля в городе Волхове Ленинградской области рухнул аварийный мост. Он был построен в 1963 году. По словам главы районной администрации Александра Сафонова, мост был признан аварийным три года назад.
