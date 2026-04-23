Курьерскую доставку багажа до дома запустили в Пулково

Новый сервис для путешественников запустили в Пулково. Теперь пассажиры могут не тащить чемоданы сами, а доверить их курьеру. Об этом сообщила пресс-служба воздушных ворот Северной столицы.
— Чтобы ею воспользоваться, нужно найти специальную стойку в зале получения багажа. Там оформляют доставку. После этого специалисты привезут вещи по любому адресу — домой, в отель или в офис, — говорится в сообщении.
Сервис работает с разными видами багажа. Можно отправить как один чемодан, так и несколько. Служба берется и за крупногабаритные вещи. Например, за детские коляски, спортивный инвентарь и другое.
В аэропорту отметили, что после прилета пассажиры могут спокойно ехать в город налегке, пока их вещи едут следом. Это особенно удобно для тех, кто прилетел с детьми или не планирует сразу ехать домой.