В вузах России появится новая специальность

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова пишет РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Начиная с этого года у нас появляется специальность, посвященная проектированию и эксплуатации автономных мобильных систем. Раньше такого не было», — заявил он на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху».

По его словам, технологии оказывают значительное влияние на рынок труда и университеты: меняются продолжительность обучения и содержание образовательных программ.

В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям обучения. По словам премьера Михаила Мишустина, они соответствуют задачам технического лидерства страны.

