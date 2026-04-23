Омский парк признали одним из лучших в России

В минувшую среду, 22 апреля 2026 года, в Москве состоялась Международная выставка-конференция ParkSeason Expo, в рамках которой прошёл финал Всероссийской парковой премии. В номинации «Парк развлечений» лауреатом стал омский «Вокруг света».
Директор городской зоны отдыха «Зелёный остров» Дарья Толмачева назвала награду «результатом слаженной работы большой команды и инвестиций в развитие территории».
«Это не просто парк аттракционов, а сердце и точка притяжения всего острова. Победа в номинации “Парк года” доказывает, что мы движемся в правильном направлении, создавая современное, безопасное и по-настоящему семейное пространство для отдыха омичей и гостей города», — сказала она.
Отметим, что на победу в премии, в 32 номинациях, претендовали 459 проектов из разных регионов России.