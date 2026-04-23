В Нарьян-Маре состоялся 56-й праздник по лыжным гонкам «Северное сияние»

Физкультурно-спортивный праздник по лыжным гонкам «Северное сияние» им. И. И. Чупрова прошел с 10 по 12 апреля в Нарьян-Маре в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа.
Состязания прошли на территории спортивной школы олимпийского резерва «Труд». 10 апреля провели массовый старт индивидуальной классической гонки, 11-го числа взрослые участники соревновались в спринте и свободном стиле, а 12-го был массовый старт в свободном стиле. Победители и призеры получили денежное вознаграждение, также в индивидуальном зачете получили медали, а в командном — кубки. Кроме того, каждому спортсмену выдавались шапочка, шоколадка, значок и талон на питание.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.