Умер ведущий передачи «Человек и закон»

На 65-м году жизни умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. Об этом сообщил Первый канал.

«Печальная новость, которая пришла незадолго до выпуска. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова», — говорится в заявлении телеканала.

Уточняется, что у телеведущего остановилось сердце.