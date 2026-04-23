На 65-м году жизни умер ведущий передачи «Человек и закон» Алексей Пиманов. Об этом сообщил Первый канал.
«Печальная новость, которая пришла незадолго до выпуска. Не стало нашего коллеги — ведущего Первого канала Алексея Пиманова», — говорится в заявлении телеканала.
Уточняется, что у телеведущего остановилось сердце.