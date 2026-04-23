Льготный проезд в пригородных поездах Нижегородской области начнет действовать с 24 апреля

Льготой в размере 100% от полной стоимости ежедневно могут пользоваться члены многодетных семей. Основанием для предоставления льготного проезда является «Удостоверение многодетной семьи», в котором указываются фамилия, имя, отчество членов многодетной семьи и дата, до которой предоставляются меры социальной поддержки. Удостоверение может быть предъявлено на бумажном носителе, в мобильном приложении «Госуслуги» или в формате QR-кода из личного кабинета гражданина в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или мобильного приложения «Госуслуги». Безденежный билет оформляется каждому члену многодетной семьи, выдача групповых билетов не допускается.