Льготный проезд в пригородных поездах Нижегородской области начнет действовать с 24 апреля

Период действия региональных льгот на проезд в пригородных поездах Нижегородской области продлится в 2026 году с 24 апреля по 1 октября включительно. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
Льготой в размере 50% от полной стоимости проезда в пригородном железнодорожном транспорте Нижегородской области по пятницам, субботам, воскресеньям, предпраздничным и праздничным дням могут воспользоваться:
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет; граждане, которым пенсия по старости назначена ранее достижения указанного возраста; лица, получающие пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с ФЗ от 12 февраля 1993 года № 4468−1; граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».
Для покупки льготного билета пассажирам необходимо будет предъявить документы, подтверждающие право на предоставление льготы:
для лиц при достижении возраста 55 и 60 лет — документ, удостоверяющий личность; для пенсионеров по старости и по случаю потери кормильца — справку установленного образца, выданную территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, или пенсионное удостоверение; для доноров — удостоверение к нагрудному знаку «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».
Отметим, что «Карта жителя Нижегородской области» содержит информацию о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и фотографию гражданина. Поэтому она может быть использована как документ, удостоверяющий личность пассажира, а для достигших возраста 60 лет мужчин и 55 лет женщин — также как документ, подтверждающий право на льготу.
Льготой в размере 100% от полной стоимости ежедневно могут пользоваться члены многодетных семей. Основанием для предоставления льготного проезда является «Удостоверение многодетной семьи», в котором указываются фамилия, имя, отчество членов многодетной семьи и дата, до которой предоставляются меры социальной поддержки. Удостоверение может быть предъявлено на бумажном носителе, в мобильном приложении «Госуслуги» или в формате QR-кода из личного кабинета гражданина в ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или мобильного приложения «Госуслуги». Безденежный билет оформляется каждому члену многодетной семьи, выдача групповых билетов не допускается.
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям, имеющим троих и более детей, осуществляется до достижения старшим ребенком из трех младших несовершеннолетних детей возраста 18 лет, а при условии нахождения его на иждивении родителей и обучения в общеобразовательной организации либо по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации или в образовательной организации высшего образования — возраста 23 лет.
Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо от места проживания граждан льготной категории. Проезд региональных льготников Нижегородской области по территории других субъектов Российской Федерации оформляется на основании нормативных актов соответствующих субъектов.
Узнать подробнее обо всех условиях льготного проезда в пригородных поездах можно на официальном сайте ВВППК.
