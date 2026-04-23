В Челябинской области семьи досрочно получат детские пособия из-за майских праздников

Заранее средства перечислят тем, кто выбрал безналичный способ получения через банк. Вместо 3 мая деньги поступят 29 апреля.
Досрочная выплата касается следующих пособий:
- единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;
- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.
Если же пособие доставляет почта, то выплата поступит со 2 по 24 мая — точная дата зависит от графика работы конкретного отделения.
По стандартному графику в мае перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трёх лет (5 мая) и пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям (8 мая).
Пенсии на банковские счета зачислят в привычные даты — 17, 21 и 22 мая. А доставка их на дом и выплата в кассах почты будут производиться со 2 по 24 мая в зависимости от графика работы отделения.
Дополнительную информацию жители могут получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).