Мэрия Нижнего Новгорода опровергла информацию об оползне на Зеленском съезде

Ранее мы писали, что апрель в Нижнем Новгороде выдался аномально снежным и дождливым. Только за сутки в городе намело 27-сантиметровые сугробы, а к 22 апреля выпало уже 231% месячной нормы осадков. С 23 апреля начались затяжные дожди, которые, по прогнозам, продлятся до начала мая и принесут ещё до 48 мм осадков.