Мэрия Нижнего Новгорода опровергла информацию об оползне на Зеленском съезде

Информация об оползне на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде, которая разошлась по соцсетям, оказалась ложной. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.
Как пояснили в администрации, повода для паники нет: на съезде просто убирали снег. Никаких подвижек грунта там не зафиксировали, а к моменту публикаций технику уже вывели, и движение открыли.
Напомним, в конце марта на Зеленском съезде действительно произошел сход грунта. Тогда склон перенасытился влагой из-за обильных осадков и начал осыпаться прямо на проезжую часть. Движение перекрыли, на месте работали спасатели и дорожная техника.
Ранее мы писали, что апрель в Нижнем Новгороде выдался аномально снежным и дождливым. Только за сутки в городе намело 27-сантиметровые сугробы, а к 22 апреля выпало уже 231% месячной нормы осадков. С 23 апреля начались затяжные дожди, которые, по прогнозам, продлятся до начала мая и принесут ещё до 48 мм осадков.