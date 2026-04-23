Дело экс-главы нижегородского ГУММиД Левдикова о взяточничестве направят в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ГУММиДа Нижнего Новгорода Андрея Левдикова. Ему вменяют взяточничество и мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратур Нижегородской области.
Напомним, уголовное дело о взяточничестве возбудили еще в конце мая 2025 года. Тогда же Андрея Левдикова объявили в федеральный розыск. Через несколько месяцев бывший глава управления сам сдался правоохранительным органам — его арестовали.
Следствие считает, что с мая 2024 года по май 2025 Левдиков получил взятки в виде ремонта в его квартиры от подрядчиков, с которыми заключались контракты на ремонт дорог. Ремонт обошелся в сумму более 11,5 млн рублей. За подкуп обвиняемый ускорял приемки выполненных работам по контрактам.
Также в период с октября 2024 года по март 2025 фигурант обманным путем получил от замдиректора АО «ДСК Автобан» 2,5 млн рублей. Средства предназначались как взятка должностному лицу ГАУ НО «Управление госэкспертизы» за ускорение прохождение экспертизы корректировки проекта «Дублер проспекта Гагарина».