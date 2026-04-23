Дело экс-главы нижегородского ГУММиД Левдикова о взяточничестве направят в суд

Следствие считает, что с мая 2024 года по май 2025 Левдиков получил взятки в виде ремонта в его квартиры от подрядчиков, с которыми заключались контракты на ремонт дорог. Ремонт обошелся в сумму более 11,5 млн рублей. За подкуп обвиняемый ускорял приемки выполненных работам по контрактам.