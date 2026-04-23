В Нижнем Тагиле обучили более 300 волонтеров благоустройства

На установочной сессии участников познакомили с единой федеральной платформой для онлайн-голосования и возможностями мобильного приложения «Госуслуги. Волонтер», а также рассказали о том, как презентовать эскизные проекты обновления скверов и зон отдыха. С первого дня голосования — 21 апреля и до его окончания 12 июня волонтеры будут работать в торговых центрах, МФЦ, вузах и колледжах, на городских форумах, праздниках и концертах. Уточняется, что присоединиться к команде добровольцев может любой житель Нижнего Тагила от 14 лет.