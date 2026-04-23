В Нижнем Тагиле обучили более 300 волонтеров благоустройства

Более 300 волонтеров Нижнего Тагила Свердловской области прошли обучение для помощи жителям на Всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Его проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
На установочной сессии участников познакомили с единой федеральной платформой для онлайн-голосования и возможностями мобильного приложения «Госуслуги. Волонтер», а также рассказали о том, как презентовать эскизные проекты обновления скверов и зон отдыха. С первого дня голосования — 21 апреля и до его окончания 12 июня волонтеры будут работать в торговых центрах, МФЦ, вузах и колледжах, на городских форумах, праздниках и концертах. Уточняется, что присоединиться к команде добровольцев может любой житель Нижнего Тагила от 14 лет.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.