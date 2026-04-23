В Школе образования Тюменского госуниверситета пройдет День открытых дверей

День открытых дверей Школы образования Тюменского государственного университета (ТюмГУ) состоится 25 апреля на площадке главного корпуса вуза, сообщили в учебном заведении. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».
В программе заявлена серия интенсивов «Pro-профессию» по педагогическому образованию для начальных классов, изо и психологии, также будет раздел дефектологии и логопедии. Кроме того, можно будет ознакомиться с магистерскими программами по управлению и инновациям в образовании и психологии.
Помимо прочего, абитуриенты посетят постерные сессии «Проекториум» обучающихся выпускных курсов педагогических направлений подготовки, а также состоятся защиты профессиональных проб «Психолого-педагогических классов». Для родителей проведут отдельное собрание. Начало мероприятия в 10:00.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.