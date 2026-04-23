Бегство из DeFi в биткоин: что происходит на рынке

Крипторынок потрясла волна взломов DeFi-протоколов: только за три недели хакеры вывели около $600 млн, а общий объем изъятых средств превысил $6,5 млрд — в программе «Хэш и кэш».

В эфире Радио РБК ведущий Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко разобрали причины коллапса DeFi. После взлома Kelp DAO на $300 млн большинство протоколов остановило вывод средств. По словам Радченко, в DeFi компенсировать убытки некому, в отличие от централизованных бирж, так как пользователь сам хранит свои ключи. Выведенные из DeFi деньги, вероятно, пошли в биткоин — единственный по-настоящему децентрализованный актив, что объясняет его недавний рост.

Также обсуждались запуск некастодиального кошелька Tether с упрощенным интерфейсом и новый закон о криптовалюте для международных расчетов в России, который пока вызывает больше вопросов, чем ответов. В рубрике «Виртуальный портфель» Загвоздкин потерял почти 10% на токене «Хайп» и теперь выбрал Chiliz, а Радченко практически не изменил позицию по Aster и сделал ставку на мем-токен SPX-6900.