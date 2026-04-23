Готовность участка Северного обхода Калининграда превысила 80%

На Северном обходе Калининграда продолжается масштабная реконструкция — в ближайшие месяцы основной акцент будет сделан на завершении строительства искусственных сооружений и устройстве асфальтобетонных покрытий. Как сообщила пресс-служба компании «ВАД», готовность участка от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск уже превысила 80%. На отрезке от развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи выполнено около 42% запланированных работ.