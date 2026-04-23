В Екатеринбурге 25 апреля официально стартует мотосезон

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 25 апреля официально стартует мотосезон 2026 года. Масштабное открытие состоится в квартале Архангела Михаила. Планируется, что мероприятие соберет порядка тысячи байкеров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В официальной части открытия выступит представитель региональной Госавтоинспекции Галина Кравченко. Для зрителей и участников организуют выставку мототранспорта, конкурсы и специальную праздничную программу.

Ключевым моментом дня станет массовый мотопробег. Построение организованной колонны начнется в 14:00, а в 15:00 байкеры отправятся в путь по улицам Екатеринбурга.

— Маршрут следования колонны: улица Архангела Михаила, 9, улица Репина, улица Светлореченская, Объездная дорога, улица Московская, проспект Ленина, улица Восточная, улица Ткачей, улица Машинная, улица Луганская, Объездная дорога с возвращением в квартал Архангела Михаила, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Особое внимание уделено вопросам безопасности ДД. Сопровождение колонны будут осуществлять сотрудники специализированного батальона региональной Госавтоинспекции на мотоциклах и патрульных машинах.