В Екатеринбурге 25 апреля официально стартует мотосезон 2026 года. Масштабное открытие состоится в квартале Архангела Михаила. Планируется, что мероприятие соберет порядка тысячи байкеров. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.