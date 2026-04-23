В дом заглянут тёмные силы! Что запрещено в Антипов день, 24 апреля 2026-го

Даты светского календаря на 24 апреля — некое соседство легкомысленного и трагичноо одновременно. День рождения газированной воды, подаривший миру шипучую радость, и Всемирный день защиты лабораторных животных, напоминающий о цене научного прогресса. Два праздника на одной календарной клетке — как два глотка из одной бутылки: один освежает, другой заставляет задуматься.
Пузырьки, покорившие мир.
История газировки началась в 1767 году. Английский богослов, философ и химик-экспериментатор Джозеф Пристли жил рядом с пивоварней и, как любой ученый, наблюдал за процессом брожения. Ему пришло в голову выяснить, что это за пузырьки поднимаются в пиве. Он поставил два контейнера с обычной водой над чанами с варящимся пивом и начал ждать.
Вода впитала углекислый газ — и на вкус оказалась острой, резкой и неожиданно приятной. Так, случайно, родилась газированная вода. Сам Пристли назвал ее «искусственной минеральной водой» и поначалу продавал как лечебное средство от расстройств пищеварения.
Позже шведский химик Торберн Бергман изобрел сатуратор — аппарат для массового производства газировки. А в 1783 году женевский часовщик Иоганн Якоб Швепп (да-да, тот самый Schweppes) усовершенствовал технологию и начал коммерческий выпуск напитка.
Кстати, дата 24 апреля привязана к другому событию: именно в этот день в 1833 году в США был выдан патент на газированную воду. С тех пор шипение стало символом праздника.
Сегодня газировка — многомиллиардная индустрия. И хотя ее виновник — Пристли — прославился не только этим (он открыл кислород, аммиак, «веселящий газ» и научно доказал процесс фотосинтеза), мир запомнил его прежде всего как отца пузырьков.
Те, кто платит ценой жизни.
Второй праздник — куда более мрачного свойства. 24 апреля 1979 года Национальное антививисекционное общество (NAVS) учредило Всемирный день защиты лабораторных животных. Дату выбрали не случайно: это день рождения лорда Хью Даудинга — британского аристократа, бывшего пилота и убежденного борца против жестоких опытов над животными.
Движение против вивисекции (экспериментов над живыми животными) набирало силу с середины XX века. Самые ранние упоминания о животных в опытах встречаются еще у Аристотеля и Эразистрата во II-IV веках до нашей эры. Но массовый характер «лабораторное животное» приобрело в конце XIX века с бурным развитием биологии и медицины.
Сегодня лабораторных животных используют для испытания лекарств, косметики, сигарет, пищевых добавок, бытовой химии. Наиболее частые «подопытные» — мыши, кролики, обезьяны и собаки. Ежегодно сотни тысяч (а по некоторым данным — миллионы) животных погибают в лабораториях по всему миру.
Праздник — не только о протестах. Это день, когда зоозащитники призывают обратить внимание на альтернативы вивисекции: компьютерное моделирование, клеточные культуры, исследования на добровольцах. В Европе и США все больше косметических брендов получают маркировку «Not tested on animals» (кролик в круге).
Эти два праздника на одной дате — трагикомическое соседство, достойное пера абсурдиста. Газировка началась с научного любопытства — и подарила миру радость. Лабораторные животные — тоже результат научного любопытства. Но платят за него другие.
Так что 24 апреля — день, чтобы выпить стакан газировки и задуматься о цене прогресса. О том, что за каждым лекарством в аптечке, возможно, стоит чья-то короткая жизнь. И о том, что шипение в бокале — это не просто пузырьки. Это напоминание: наука — великая сила. Но у любой силы есть обратная сторона.
Ученик Иоанна Богослова.
В церковном календаре это день памяти священномученика Антипы Пергамского. Был он учеником апостола Иоанна Богослова, епископом Пергамской церкви и жил в I веке. Во времена гонений на христиан при императоре Нероне он мужественно обличал язычество и отказался приносить жертву идолам. Разгневанные жрецы схватили его и бросили в раскалённого медного вола, где святой с молитвой предал дух Богу. Тело его осталось невредимым огнём, и его тайно погребли христиане. Гробница Антипы стала местом паломничества и чудес.
На Руси святитель почитался прежде всего как избавитель от зубной боли. Ему молились также об исцелении от глухоты, слепоты, головной боли, лихорадки и психических расстройств. В народе верили, что он помогает при любых болезнях.
В народном календаре этот день получил яркие и говорящие названия: Антип Водогон, Антип Половод, Антип — зубной целитель.
Названия «Водогон» и «Половод» возникли не случайно. К этому времени на большей части Руси реки окончательно вскрывались ото льда, и весеннее половодье достигало своего пика. Крестьяне с замиранием сердца ждали разлива: «Антип воду распустил», «Водополье великое Антипу угодно».
От того, как поведёт себя вода в этот день, зависела оценка будущего урожая. Если реки вскрылись и разлились широко — это сулило богатый урожай и благополучие. Если же вода ещё не сошла или, того хуже, половодья не случилось — это считалось плохим знаком.
В народе говорили:
«Антип без воды — закрома без зерна».
«Когда Антип без воды, то крестьянам не зерна от поля ждать, а беды».
«Вода в реке на Антипа не вскрылась — весна холодная накатилась».
Позднее вскрытие рек всегда обещало худое.
Обряды 24 апреля.
Вода была главным природным персонажем дня. В этот день она приобретала особую силу: могла как исцелить, так и навредить.
Поэтому главным обрядом дня было наблюдение за половодьем и гадание на урожай.
Крестьяне выходили к рекам и внимательно следили за уровнем воды. Если вода разлилась широко и бурно — год будет урожайным, травы много, сенокос богатый. Если вода едва поднялась или ещё стоит лёд — жди неурожая и беды.
Паводок делал дороги непроезжими, и крестьяне старались не отправляться в путь в это время.
Также в день памяти святого Антипы ему особенно усердно молились об избавлении от зубной муки. Существовал особый народный обряд: больной зуб натирали серебряной монетой, затем просверливали в монете дырочку и вешали её на икону святого Антипы, веря, что это принесёт исцеление.
Советовали также при трудном прорезывании зубов у детей натирать дёсны кровью черного петуха или носить ожерелье из раковых жерновков. Выпавшие молочные зубы дети бросали за печку со словами: «Мышка, мышка! На тебе зуб костяной, а мне дай железный».
Был также и специальный женский обряд в этот день — отдать воде свои печали.
Вдовы, разведённые женщины и брошенные девушки приходили к реке, чтобы смыть с себя тоску и горести. Набирали горсть воды левой рукой, умывали лицо, руки и ноги, словно сбрасывая грусть в весенний поток. Верили, что через несколько дней вода, отступая, унесёт все печали и они больше не вернутся.
Существовало также поверье, что если 24 апреля от души покаяться в своих грехах, то весь год будет удачным.
Если лёд уже сошёл, отправлялись ловить рыбу. Особенно удачным считался улов на утренней зорьке.
Крестьяне проверяли семена, ремонтировали инвентарь, в южных регионах начинали первые полевые работы.
Запреты Антипова дня.
Чего категорически нельзя было делать 24 апреля?
Ссориться и ругаться, особенно у воды — главный запрет дня. Верили, что это разгневает водяного, и он может утянуть обидчика на дно. Конфликты с детьми за шалости также под запретом.
Заниматься посевными работами, сажать или пересаживать растения — всё посаженное не приживется и сгниет.
Мыть окна — считалось, что это привлечет внимание темных сил, которые будут заглядывать в дом и подбрасывать неприятности.
Стирать детские вещи — вода может унести здоровье и счастье ребенка.
Шить, вязать, вышивать, заниматься рукоделием — изделие будет недолговечным.
Рвать зубы — к большим бедам, можно остальные потерять.
Ходить в лес, особенно в одиночку — есть риск встретить проснувшегося и голодного медведя. Нельзя колоть дрова, чтобы не разозлить лесных духов.
Плевать в реку или ручей — это сулило болезни и неудачи.
Начинать новые важные дела после заката — ночь считалась временем нечистой силы.
Злословить, сплетничать, делать что-то плохое — это вернется сторицей.
Тратить много денег, пересчитывать деньги — к бедности. Особенно строго этот запрет соблюдали беременные.
Обижать животных, особенно лягушек и рыб — иначе можно навлечь засуху или неурожай.
Отказывать в помощи — неосторожным поступком можно навлечь нищету.
Одним словом, 24 апреля — это день окончательного вскрытия рек и почитания святого целителя от зубной боли.
Центральное место занимает наблюдение за половодьем — по поведению воды предсказывали будущий урожай и благополучие. Интересно переплетение христианской памяти о священномученике Антипе, ученике апостола Иоанна, с древнейшими, дохристианскими верованиями в целительную и разрушительную силу воды.
Особый женский обряд «отдания печали воде» отражает архаичные представления о воде как о стихии, способной уносить горе. Многочисленные запреты (на ссоры у воды, на посевные работы, на мытье окон, на стирку детских вещей, на рукоделие, на удаление зубов) направлены на то, чтобы не разгневать стихию, сохранить здоровье и удачу, и не навлечь беду на дом и семью.
День приходится на Фомину седмицу, что добавляет к народным обрядам пасхальную тему жизни и обновления.
Как прожить 24 апреля.
Как современному человеку гармонично прожить день 24 апреля и с пользой для себя адаптировать традиции предков к повседневной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Сходите к реке или озеру. Понаблюдайте за уровнем воды, за тем, как она движется. Если есть возможность — просто постойте на берегу, послушайте плеск волн. Мысленно поблагодарите воду за её живительную силу.
2. Помолитесь святому Антипу, если у вас болят зубы. Даже если вы не верующий, забота о здоровье зубов — святое дело. Можно записаться к стоматологу на профилактический осмотр.
3. Женщинам, у которых есть неразделённая печаль или тоска. Выйдите к реке, наберите в ладони воды, умойтесь и мысленно попросите воду унести ваши горести. Даже если вы не верите в магию, этот простой ритуал помогает психологически освободиться от груза.
4. Покайтесь в грехах (хотя бы мысленно). По поверью, искреннее покаяние в этот день приносит удачу на весь год. Можно сходить на исповедь в храм.
5. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Особенно старайтесь не повышать голос на детей — их ангелы-хранители могут наказать родителей.
6. Не занимайтесь посадками. Если вы садовод, отложите работы в огороде на другой день — по поверью, растения не приживутся.
7. Не мойте окна. Хотя бы сегодня отложите мытьё стёкол. По народной примете, это может привлечь в дом нечистую силу.
8. Не стирайте детские вещи. Если есть возможность, постирайте одежду малышей в другой день, чтобы не «смыть» их здоровье и счастье.
9. Не шейте и не вяжите. Отложите рукоделие на завтра.
10. Не ходите в лес в одиночку. Медведи действительно просыпаются весной и могут быть опасны. Это не суеверие, а здравый смысл.
11. Не тратьте много денег и не пересчитывайте их. Постарайтесь сегодня быть бережливыми. Особенно это касается беременных.
12. Понаблюдайте за погодой и приметами. Выгляните в окно: есть ли туман? Как ведут себя птицы? Зацвела ли черёмуха? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 24 апреля:
Вода в реке прибывает медленно или её нет — лето будет засушливым, неурожайным.
Если на реке еще остался лед — к холодному лету.
Дождь — к богатому урожаю грибов летом, а также к урожаю ржи.
Гром гремит — к урожайному году.
Лягушки громко квакают — к скорому дождю.
Утром туман стелется по воде — будет ясный и тёплый день.
Красное небо на рассвете — оставшаяся весна будет ненастной, с ветрами.
Утренний мороз, а днем снег — еще целый месяц будет холодно.
Кучевые облака вечером не исчезают — погода испортится.
Много комаров — к хорошему урожаю овса.
Зацвела черемуха — в скором времени будут заморозки.
Ива распушилась — заморозков больше не будет.
Дикие утки плавают в реке или озере — к скорому потеплению.
Жаворонки много и долго поют — сохранится ясная погода; если их не слышно с утра — жди ненастья.
Если к этой дате еще не прилетели ласточки — весна будет долгой и холодной.
Вороны купаются в лужах — к потеплению.
День жаркий — июнь будет прохладным.
Сережки на березе уже появились — можно сеять овес.