На проспекте Калинина в мае ограничат движение по полосам из‑за работ у Южного парка

В Калининграде будут поэтапно ограничивать движение по проспекту Калинина из-за строительства парковки у Южного парка. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«С 4 по 8 мая для прокладки инженерных коммуникаций при строительстве автопарковки у Южного парка поэтапно ограничат проезд по проспекту Калинина», — уточнили в мэрии.
От дома № 117 до пересечения с улицей Октябрьской движение транспортных средств по проспекту Калинина ограничат по двум полосам:
с 4 по 6 мая по чётной стороне (вдоль парка); с 7 по 8 мая по нечётной стороне (вдоль жилых домов).
Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ по прокладке канализации возложена на подрядную организацию, ООО СП «Балтдормостстрой».
В Южном парке приступили к обустройству многофункциональной парковки в декабре 2025 года. Работами за 112,6 миллиона рублей занимается ООО «Балтдормостстрой». Подрядчику предстоит сделать парковочные места из газонной решётки, подготовить проезжую часть из асфальтобетонных смесей, въезды и разворотные площадки выполнить из брусчатого камня. Проект также предусматривает устройство пешеходных дорожек из плитки, установку дорожных знаков, скамеек и автоматических пунктов оплаты со шлагбаумом, нанесение разметки, высадку газона и подключение систем видеонаблюдения.
Специалисты выполнят переустройство сетей связи и кабельной канализации, сделают наружные сети канализации и водоснабжения. Всего оборудуют около 125 парковочных мест. Выполнить работы необходимо в течение года после заключения контракта.