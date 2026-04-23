На проспекте Калинина в мае ограничат движение по полосам из‑за работ у Южного парка

Проезд будут перекрывать от дома № 117 до пересечения с улицей Октябрьской.

В Калининграде будут поэтапно ограничивать движение по проспекту Калинина из-за строительства парковки у Южного парка. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«С 4 по 8 мая для прокладки инженерных коммуникаций при строительстве автопарковки у Южного парка поэтапно ограничат проезд по проспекту Калинина», — уточнили в мэрии.

От дома № 117 до пересечения с улицей Октябрьской движение транспортных средств по проспекту Калинина ограничат по двум полосам:

с 4 по 6 мая по чётной стороне (вдоль парка); с 7 по 8 мая по нечётной стороне (вдоль жилых домов).

Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ по прокладке канализации возложена на подрядную организацию, ООО СП «Балтдормостстрой».

В Южном парке приступили к обустройству многофункциональной парковки в декабре 2025 года. Работами за 112,6 миллиона рублей занимается ООО «Балтдормостстрой». Подрядчику предстоит сделать парковочные места из газонной решётки, подготовить проезжую часть из асфальтобетонных смесей, въезды и разворотные площадки выполнить из брусчатого камня. Проект также предусматривает устройство пешеходных дорожек из плитки, установку дорожных знаков, скамеек и автоматических пунктов оплаты со шлагбаумом, нанесение разметки, высадку газона и подключение систем видеонаблюдения.

Специалисты выполнят переустройство сетей связи и кабельной канализации, сделают наружные сети канализации и водоснабжения. Всего оборудуют около 125 парковочных мест. Выполнить работы необходимо в течение года после заключения контракта.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше