Нижегородцев будут проверять на ВИЧ по новым правилам

Документ о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции будут выдавать пациенту в течение десяти дней после обследования. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
Также расширен перечень медицинских организаций для проведения теста на ВИЧ. Раньше этим могли заниматься только государственные и муниципальные клиники, а теперь все, кто имеют лицензию на выявление ВИЧ-инфекции.
«Ужесточены требования к медработникам, которые проводят до- и послетестовые консультирования пациентов: такие медики должны пройти повышение квалификации не менее 72 часов», — отметил Никонов.
