В Предгорном округе Ставрополья высадили сосновый лес

Молодой лес из сосны крымской заложили на площади в 8,5 га в районе поселка Подкумок Предгорного округа Ставропольского края по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
Сосна крымская является одним из немногих хвойных растений, которое способно расти в местном климате. Из-за мощной корневой системы дерево хорошо переносит засушливые периоды.
«Сосна крымская выращивается в некоторых наших питомниках. Например, ее культивируют в Ипатовском и Бештаугорском лесхозах. Это дерево требует открытого солнечного света. Предгорный округ для него является самым благоприятным», — пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Олег Безменов.
Уточняется, что работы также завершил Кировский лесхоз. Под станицей Галюгаевской Курского округа специалисты высадили белую акацию на площади 4,7 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.