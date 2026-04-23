Ректор Бауманки рассказал об удивительной реакции людей на ИИ

Число доверяющих и не доверяющих искусственному интеллекту в России стало примерно равным в 2025 году. Согласно опросу АНО «Национальные приоритеты» и ВЦИОМа, о готовности положиться на ИИ тогда заявили 45% респондентов, в то время как 43% ответили, что не станут этого делать. Основными доводами скептиков были сбои и ошибки в работе ИИ-инструментов, а также опасения, что ИИ «приводит к деградации населения».