Ректор Бауманки рассказал об удивительной реакции людей на ИИ

Энтузиазм и доверие, с которыми россияне воспринимают новые технологии, включая искусственный интеллект (ИИ), удивляют, рассказал ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК.
«Пожалуй, не технологии меня удивили, а реакция людей на технологии. Больше всего меня, наверное, удивило доверие к ним», — сказал он.
В качестве примера доверительного отношения к новым технологиям Гордин указал на готовность россиян пользоваться банковскими системами распознавания лиц при платежах. Остается только распространить это отношение к новым технологиям на другие сферы, добавил он.
Следующим шагом в развитии ИИ, по мнению Гордина, должно стать обучение пользователей правильному обращению с таким инструментом. «Нужно научиться им пользоваться, но не нужно заменять этим искусственным интеллектом свой естественный интеллект», — объяснил он.
Число доверяющих и не доверяющих искусственному интеллекту в России стало примерно равным в 2025 году. Согласно опросу АНО «Национальные приоритеты» и ВЦИОМа, о готовности положиться на ИИ тогда заявили 45% респондентов, в то время как 43% ответили, что не станут этого делать. Основными доводами скептиков были сбои и ошибки в работе ИИ-инструментов, а также опасения, что ИИ «приводит к деградации населения».
Проведенное в марте 2026 года исследование ВЦИОМа выявило, что большинство россиян — 65% — стали доверять советам ИИ при покупках, тогда как 37% респондентов заявили, что предпочитают самостоятельно выбирать товары без помощи ИИ-инструментов. Также исследование показало, что 88% опрошенных в той или иной мере осведомлены об использовании технологий ИИ маркетплейсами и онлайн-сервисами.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».