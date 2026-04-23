Новокузнецкий музей провел мультимедийную экскурсию по центру города

Мероприятие «Путешествие по городу, которого нет» провели в филиале Новокузнецкого краеведческого музея Кузбасса, сообщили в отделе по работе со СМИ администрации города. Впервые оно прошло с использованием интерактивной панели, полученной по нацпроекту «Семья».
Для учащихся школы № 28 провели мультимедийную экскурсию по знаковым местам исторического центра. Ребята совершили виртуальное путешествие по Кузнецкому району, познакомились с историей памятников, как сохранившихся, так и утраченных. Также экскурсанты обсудили с сотрудниками музея вопросы восстановления уникальных объектов историко-культурного наследия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.