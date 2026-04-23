Под Ростовом врачи спасли пациентку в тяжелом состоянии с тромбом в мозге

В Сальске Ростовской области врачи спасли двух пациентов с тромбами в мозге и позвоночной артерии с разницей в несколько часов. Об этом случае рассказали в министерстве здравоохранения Донского региона.
— В сосудистом центре Сальской ЦРБ начали применять тромбоэкстракцию. Это современный метод механического удаления тромбов. Чаще всего его используют для восстановления кровотока в мозге. Технология дополняет стентирование и катетеризацию. И 9 апреля в больнице сделали две такие операции, — объяснили в донском минздраве.
Сначала спасали 55-летнего мужчину. У него были острая потеря речи и слабость в конечностях. КТ показала полную закупорку позвоночной артерии. Хирурги удалили тромб и вернули кровоток. Уже на четвертые сутки симптомы полностью исчезли.
Второй пациенткой стала 50-летняя женщина. Она поступила в тяжелом состоянии без сознания. Врачи нашли закупорку артерии внутри мозга. Место было сложным, но специалисты справились и восстановили кровоток.
Как отмечают в минздраве, такие технологии повышают эффективность помощи пациентам с инсультом в районе.
