Под Ростовом врачи спасли пациентку в тяжелом состоянии с тромбом в мозге

— В сосудистом центре Сальской ЦРБ начали применять тромбоэкстракцию. Это современный метод механического удаления тромбов. Чаще всего его используют для восстановления кровотока в мозге. Технология дополняет стентирование и катетеризацию. И 9 апреля в больнице сделали две такие операции, — объяснили в донском минздраве.