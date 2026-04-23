Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГК «Кортрос» получила разрешение на строительство ЖК на Рязанской улице в Перми

Ввод объекта в эксплуатацию планируется на осень 2028 года.

Источник: Комсомольская правда

Девелоперская компания «Кортрос» через своё подразделение — ООО СЗ «Семнадцатый квартал» — получила официальное разрешение на возведение нового жилого дома в Индустриальном районе Перми. Речь идёт об участке по адресу улица Рязанская, 120а. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».

По информации издания, документ был выдан 21 апреля 2026 года министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Проект предусматривает строительство многоквартирного жилого комплекса с встроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом.

На территории планируется возвести восемь жилых корпусов высотой от 8 до 15 этажей. Общая площадь квартир превысит 40 тысяч квадратных метров, а под коммерческую инфраструктуру отведут более 1,3 тысячи квадратных метров. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию ранее планировались на осень 2028 года.