ГК «Кортрос» получила разрешение на строительство ЖК на Рязанской улице в Перми

Девелоперская компания «Кортрос» через своё подразделение — ООО СЗ «Семнадцатый квартал» — получила официальное разрешение на возведение нового жилого дома в Индустриальном районе Перми. Речь идёт об участке по адресу улица Рязанская, 120а. Об этом пишет «Ъ-Прикамье».
По информации издания, документ был выдан 21 апреля 2026 года министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Проект предусматривает строительство многоквартирного жилого комплекса с встроенными коммерческими помещениями и подземным паркингом.
На территории планируется возвести восемь жилых корпусов высотой от 8 до 15 этажей. Общая площадь квартир превысит 40 тысяч квадратных метров, а под коммерческую инфраструктуру отведут более 1,3 тысячи квадратных метров. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию ранее планировались на осень 2028 года.