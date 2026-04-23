В Аргуне Чеченской Республики модернизировали уличное освещение

Систему уличного освещения модернизировали в городе Аргун в Чечне по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в мэрии города.
Так, на нескольких улицах Аргуна были установлены современные энергосберегающие светильники, обеспечивающие равномерное освещение проезжей части и пешеходных зон. Особое внимание уделено участкам вблизи образовательных учреждений, общественных пространств и мест активного передвижения жителей. Новая система освещения не только улучшила видимость на дорогах, но и позволила снизить энергопотребление, что делает ее более эффективной и экологичной.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.