«Автотор» построит служебное жильё для сотрудников в Калининграде

Крупнейший автопроизводитель региона «Автотор» запускает жилищную программу для привлечения и закрепления кадров. Компания строит жилой комплекс «Автотор Парк», а также передала правительству Калининградской области три квартиры для социальных инициатив.
«Автотор» — один из крупнейших работодателей Калининградской области — постоянно нуждается в специалистах для развития новых заводов и научных разработок. Где их взять? В регионе таких профессий пока просто нет, поэтому компания расширяет географию поиска и усиливает соцподдержку. Один из главных инструментов — служебное жильё.
На презентации кадровых программ 23 апреля показали строящийся комплекс «Автотор Парк» в Калининграде: его сделают основой фонда служебных квартир для сотрудников. Для действующих работников и для тех, кто переедет из других регионов и стран. В компании действует комплекс мер поддержки сотрудников, включающий более 40 социальных льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором. Всё это направлено на повышение привлекательности предприятия для квалифицированных специалистов, развитие кадрового потенциала и формирование устойчивого кадрового резерва для реализации масштабных инвестиционных проектов.
"Автотор углубляет технологические компетенции, развивает направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в автомобильном производстве, реализует новые индустриальные проекты, что требует привлечения высококвалифицированных специалистов нового уровня. Компания создаёт производства в новых для региона отраслях. По ряду направлений таких специалистов в Калининградской области сегодня просто нет. Мы не только расширяем географию подбора кадров, но и усиливаем меры социальной поддержки.
Для нас важно не только привлекать новых специалистов, но и создавать достойные условия для тех, кто уже работает на предприятии и связывает с компанией своё будущее. Мы последовательно развиваем систему социальной поддержки, включая жилищную программу, которая должна стать важным инструментом как для действующих работников, так и для новых сотрудников, приезжающих из других регионов и стран«, — пояснил председатель совета директоров “Автотор Холдинг” Валерий Горбунов.
«Автотор» также подписал соглашение с областным Центром содействия переселению «Соотечественник». Речь идёт о найме квалифицированных кадров из-за рубежа. Компания продолжит сотрудничество с Россотрудничеством и АНО «Путь Домой», следующей площадкой может стать Петербургский международный экономический форум.
«Часть вопросов невозможно решить без надёжного партнёра в регионе. Мы очень рады, что Автотор стал в Калининградской области именно таким соратником. Это партнёрство помогает снимать ключевые барьеры, с которыми сталкиваются люди, планирующие переезд в Россию, — прежде всего вопросы трудоустройства, жилья и адаптации. Мы рассчитываем, что следующим шагом станет подписание расширенного соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме», — подчеркнул руководитель проекта «Путь Домой» Анатолий Бублик.
Отдельно «Автотор» передал правительству Калининградской области три квартиры в доме в микрорайоне имени Космодемьянского. Зампред правительства региона Кристина Подскребкина отметила: «Автотор» системно вкладывается в развитие социнфраструктуры и качество жизни. Приветствуем и поддерживаем такие инициативы", — сказала она.
Отметим, Автотор в соответствии со специальным инвестиционным контрактом с министерством промышленности и торговли Российской Федерации и правительством Калининградской области развивает высоколокализованную производственную базу, технологические компетенции и значительно ускоряет процессы импортозамещения в ключевых сегментах автомобильной промышленности в целях достижения технологического суверенитета.