В Кабардино-Балкарии разработали новое биоорганическое удобрение

Разработка может быть полезной для сферы животноводства и растениеводства. А птицеводческие комплексы смогут утилизировать побочные продукты с экономической выгодой. Кроме того, исследователи видят потенциал в использовании микроорганизмов для сокращения объемов твердых бытовых отходов. При послойной укладке мусора на полигонах обработка такими штаммами ускоряет разложение органики. Как отмечают авторы разработки, это позволяет снизить объем накопленных отходов на 20−30%, что актуально для большинства регионов.