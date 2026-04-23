В Кабардино-Балкарии разработали новое биоорганическое удобрение

НАЛЬЧИК, 23 апреля. /ТАСС/. Новое биоорганическое удобрение, основой которого являются куриный помет и особый микроорганизм, разработали ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (КБГУ), сообщили ТАСС в вузе.
«Ученые КБГУ разработали метод, позволяющий использовать куриный помет в качестве биоудобрения. Инновационная разработка способна заменить азотные, фосфорные и калийные минеральные составы и уменьшить углеродный след в почве. С агрономической точки зрения куриный помет — ценный побочный продукт животноводства», — рассказали в учебном заведении.
Ценность птичьего помета не исчерпывается набором минеральных элементов. Ее компоненты помогают почве поглощать и удерживать углекислый газ, что помогает бороться с изменением климата.
«Согласно расчетам российских и зарубежных исследователей, органические удобрения из птичьего помета позволяют сократить углеродоемкость продукции растениеводства, в том числе за счет частичного или полного отказа от минеральных аналогов. Доля последних в общем углеродном следе зерновых может достигать 25%, а в структуре следа конечного продукта (например, пшеничного хлеба) — до 15%», — отметил руководитель центра декарбонизации АПК и региональной экономики КБГУ, доктор сельскохозяйственных наук Амиран Занилов.
Разработка заключается в сочетании продуктов компостирования с особыми микроорганизмами, которые позволяют ускорить переработку сырья, а также повысить качество и безопасность готового удобрения. Такая технология экономически и экологически оправдана.
«Мы получили из чернозема степной зоны Кабардино-Балкарии специализированные бактерии, способные усваивать молекулярный азот из атмосферы и при высоких температурах переводить его в доступную для растений форму аммиака. По нашим данным, эти бактерии в значительной степени ускоряют процесс разложения отходов и способствуют накоплению азота и гуминовых веществ», — добавил Занилов.
Разработка может быть полезной для сферы животноводства и растениеводства. А птицеводческие комплексы смогут утилизировать побочные продукты с экономической выгодой. Кроме того, исследователи видят потенциал в использовании микроорганизмов для сокращения объемов твердых бытовых отходов. При послойной укладке мусора на полигонах обработка такими штаммами ускоряет разложение органики. Как отмечают авторы разработки, это позволяет снизить объем накопленных отходов на 20−30%, что актуально для большинства регионов.