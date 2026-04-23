Свердловским волонтерам вручили награды

Власти наградили волонтеров Среднего Урала.

Источник: Департамент информполитики Свердловской области

Власти наградили участников проекта «Добровольческий десант — 2026». Прием для уральских активистов состоялся в резиденции губернатора Свердловской области. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

Замглавы области Василий Козлов выразил признательность волонтерам, а также вручил благодарственные письма. В общей сложности награждены 14 человек.

— Бережное отношение к истории, чувство сопричастности, активная гражданская позиция и готовность прийти на помощь — важные качества. Они характеризуют каждого из вас как настоящих патриотов своей страны. Вы создали сообщество, где ценят взаимовыручку, уважают опыт старших и поддерживают инициативу молодежи, — говорит Василий Козлов.

Активисты этой весной реконструировали братскую могилу советских воинов в Тельмановском муниципальном округе ДНР. Также они передавали гуманитарную помощь бойцам, а также проводили классные часы в школах.