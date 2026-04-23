Захарова назвала известие о смерти Пиманова шокирующей новостью

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Смерть телеведущего Первого канала Алексея Пиманова стала внезапной и шокирующей новостью, его сердце билось за правду, справедливость и страну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Алексей Пиманов. Внезапная, шокирующая новость», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Билось его сердце в разы чаще, чем у очень многих. За правду, справедливость, страну и народ. Вечная память», — подчеркнула она.
Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше