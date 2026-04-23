Дело о мошенничестве руководителей орловского медцентра «Доверие» перешло в суд

По версии следствия, обвиняемые в составе организованной группы при соучастии еще трех лиц передавали деньги руководителям коммерческих организаций за заключение с ООО «Доверие» договоров на проведение обязательных периодических медосмотров работников. При этом они вводили заказчиков в заблуждение о возможности прохождения осмотра у врачей узких специальностей, которых фактически не имели. В медицинские документы вносились ложные сведения. Всего похищено более 5 млн руб., пострадали 38 организаций. Уголовное преследование трех соучастников осуществляется отдельно. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что фигурантами дела стали Майя Ибоян, Татьяна Яшина, Алеся Сиротинина и Елена Степанова, которые на момент преступлений работали в местном ООО «Доверие» Рустама Чолояна.