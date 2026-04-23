Городская дума Таганрога приняла новую редакцию городского устава. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
Принятие документа обусловлено необходимостью привести устав в соответствие с актуальными нормами федерального законодательства.
Ключевые изменения в новой редакции: пересмотрен порядок избрания главы Таганрога; введены положения о временно исполняющем обязанности главы города — на случай его временного отсутствия, болезни, отставки или иных непредвиденных обстоятельств; уточнена ответственность органов и должностных лиц перед государством; закреплены дополнительные нормы, регулирующие работу местного самоуправления.
Светлана Камбулова подчеркнула, что обновлённый устав — важный шаг в совершенствовании системы местного самоуправления. По её словам, документ заложит прочную правовую основу для дальнейшего развития города и повышения качества жизни жителей.