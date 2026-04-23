Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Городская дума Таганрога приняла новую редакцию городского устава. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Принятие документа обусловлено необходимостью привести устав в соответствие с актуальными нормами федерального законодательства.

Ключевые изменения в новой редакции: пересмотрен порядок избрания главы Таганрога; введены положения о временно исполняющем обязанности главы города — на случай его временного отсутствия, болезни, отставки или иных непредвиденных обстоятельств; уточнена ответственность органов и должностных лиц перед государством; закреплены дополнительные нормы, регулирующие работу местного самоуправления.

Светлана Камбулова подчеркнула, что обновлённый устав — важный шаг в совершенствовании системы местного самоуправления. По её словам, документ заложит прочную правовую основу для дальнейшего развития города и повышения качества жизни жителей.