Пять рыбаков застряли по дороге на рыбалку — вернулись без помощи МЧС

В районе имени Лазо группа из пяти человек столкнулась с поломкой автомобиля во время поездки на рыбалку. Подробности инцидента уточнили в пресс службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл на автодороге в 40 км от посёлка Южный. Рыбаки не смогли продолжить путь из-за неисправности транспортного средства. Чтобы сообщить о проблеме, они прошли до ближайшей лесозаготовительной деляны и оттуда связались с близкими.
На место выехал один из родственников участников группы. Он помог устранить поломку, после чего рыбаки продолжили путь самостоятельно.
Представители МЧС отметили, что привлечение спасательных подразделений не потребовалось. Группа благополучно возвращается домой.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru