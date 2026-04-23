Энциклопедия «100 секретов для девочек» попала под запрет в Беларуси. Подробности сообщает Госстандарт.
Издание предназначено для детей младшего школьного возраста серии «Энциклопедия с развивающими заданиями» с маркировкой «Умка». Издателем указана «Первая образцовая типография» (Москва, Россия).
Госстандарт запретил продавать в Беларуси энциклопедию «100 секретов для девочек». Фото: danger.gskp.by.
В Госстандарте отметили, что пробел между словами должен быть равен кеглю шрифта в книгах для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Однако кегль шрифта оказался равен 9 пунктам, а пробел между словами составил 5 пунктов.
Под запрет попала еще книга от указанной типографии. Речь идет про справочное издание для детей младшего школьного возраста серии «Энциклопедия с развивающими заданиями»: «Необычные животные». Причина также оказалась в несоответствии нормам пробела.
Запрещены к продаже два вида пазлов от торговой марки Hatber (Москва, Россия). Один из них — «Мы — енотики!» — предназначен для детей от трех лет. «Уровень миграции формальдегида в воздушную среду» в данной мозаике при норме не более 0,003 мг/м3 составил 0,0061 мг/м3. А в пазле «Песик на релаксе» для детей от пяти лет указанный показатель составил 0,0085 мг/м3.
Госстандарт сказал и про запрет продаж игрушки-пазла «Принц и принцесса в саду» с маркировкой «Рыжий кот» для детей старше трех лет. Производителем является ООО «Издательский дом “Проф-Пресс” (Аксай, Россия). Причина в превышении допустимого уровня формальдегида.
Под запретом оказалась игрушка-пазл «Подводный мир» торговой марки EL BascoKids для детей старше трех лет от ООО «Я расту тойз» (Домодедово, Россия). В данной игрушке был превышен допустимый уровень формальдегида.
В реестре опасной продукции попала настольная игра серии Double Sling «Меткий стрелок» для детей старше трех лет. Ее производителем указано ООО «Десятое королевство Волга» (Нижний Новгород, Россия). В ней был превышен уровень формальдегида.
Опасной признали детскую фигурку животного Oubaoloon для детей старше трех лет, выпущенную в Китае. Причиной оказалось превышение уровня громкости. Так, при норме не более 75 дБА для игрушек, которые предназначены для игры на открытом воздухе, показатель в указанной фигурке составит 81 дБА.
Все перечисленное запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 24 апреля 2026 года.
