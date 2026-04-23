На Пермском свинокомплексе объяснили получение чистой прибыли в 2025 году

Как сообщили изданию «Краснокамская звезда» в компании, основной причиной такого финрезультата стали: стабилизация поголовья — 110 тыс. гол. (+41% по отношению к 2021 году), рост объемов реализации свиней в живом весе — 21 тыс. тонн (рост в 5 раз по отношению к 2021 году), увеличение веса одной головы до среднеотраслевого уровня — 122 кг (рост в 2,8 раза по отношению к 2021 г.). Также на доходность повлияла благоприятная ценовая конъюнктура, сложившаяся на рынке во втором третьем кварталах 2025 года. «С момента входа в агробизнес компания не прекращала работы по модернизации и капитальному ремонту зданий и оборудования. В перспективе планируется проведение полной реконструкции свинокомплекса», — сообщили в АО «Агро Альянс».