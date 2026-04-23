Путин направил соболезнования родственникам скончавшегося Пиманова

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родственникам и близким скончавшегося телеведущего Алексея Пиманова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким скончавшегося сегодня ведущего “Первого канала” Алексея Пиманова», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Пиманов скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. «Первый канал» сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца.
Материал дополняется.